Thomas Meier greift auch in der nächsten Saison für Oberligist FV Dudenhofen an. Das hat sein Verein am Mittwochmorgen mitgeteilt. Meier absolviert derzeit eine wechselhafte Runde in der zahlenmäßig starken Offensive der Dudenhofener. Er war auch schon Matchwinner. Beim 1:2 am Samstag gegen Worms kam Meier als Einwechselspieler zum Einsatz.