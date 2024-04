Gleich in ihrer ersten Saison winkt der TG Waldsee eine Aufstiegschance. Das hat Ralf Fuhrmann aus dem Trainerduo unserer Zeitung mitgeteilt: „Wir haben sogar noch den zweiten Platz erreichen können, was nicht nur an unserer eigenen Leistung lag, sondern auch an glücklichen Ergebnissen der anderen Teams.“

Damit steige Waldsee vermutlich in die Bezirksklasse auf, so Fuhrmann. Der Verband müsse das aber erst Ende Mai final bestätigen.