Eine Sturmfront hat am Montagabend Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben zwischen 17 und 18 Uhr zu drei Einsätzen aus. Gegen 17.15 Uhr sei demnach im Bereich der Spaldinger Straße/ Wacholderweg ein umgestürzter Baum gemeldet worden. Die Beamten sicherten die Einsatzstelle bis zum Eintreffen der Feuerwehr ab. Verkehrsteilnehmer seien nicht gefährdet gewesen. Um kurz vor 18 Uhr sei ein umgefallenes Verkehrsschild auf dem Radweg in der Paul-Egell-Straße gemeldet worden. „Bei Eintreffen der Streife lag das Schild bereits im Grünstreifen, sodass eine Gefährdung des Radverkehrs ausgeschlossen war“, so die Beamten. Sie räumten demnach zwei abgebrochene Bäume weg, die ebenfalls quer über dem Rad- und Fußweg lagen. Der dritte Einsatz habe sich ebenfalls um ein Verkehrsschild gedreht: Um kurz vor 18 Uhr sei es auf ein geparktes Auto in der in der Daimlerstraße gefallen und habe dessen Dach beschädigt. Schaden: mehr als 1000 Euro.