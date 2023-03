Am vergangenen Wochenende war der alpine Nachwuchs des SC Speyer auf zwei Rennpisten unterwegs.

Die Schüler starteten über drei Tage bei den Hessischen Schülermeisterschaften in Hinterreit (Maria Alm), die Kinder nahmen am Sonntag am Hauerskopf Riesenslalom vom SC Hundsbach am Seibelseckle teil. Für die vier Schüler lohnte sich die weite Anreise nach Hinterreit. Am Freitag wurde ein Ski-Cross-Rennen durchgeführt, was für die Speyrer Läufer Neuland war. Die Strecke wurde einzeln durchfahren. Anna Rödelsperger belegte in der Klasse U14 Platz vier bei den Mädchen, Henrik Preiß kam auf Rang zwei bei den Jungs. In der Klasse U16 siegte Frederic Rödelsperger, Elias Porsche kam auf Rang sechs.

Am Samstag wurde auf der steilen, eisigen FIS-Strecke ein Riesenslalom als Punkterennen des Deutschen Skiverbandes (DSV) durchgeführt. Auf dem extrem schweren Kurs kamen Frederic Rödelsperger und Henrik Preiß nicht ins Ziel. Anna Rödelsperger kam auf Platz 19 bei den Mädchen und Elias Porsche auf Platz zehn. Im Slalom am Sonntag lief es für das Speyerer Team besser. Anna Rödelsperger belegte Platz 16 bei den Mädchen und ihr Bruder Frederic Platz sechs bei den Jungs, was ihn mit Platz drei in der Klasse U16 einbrachte. Henrik Preiß kam auf Platz 17.

Beim Hauerskopfpokal am Sonntag waren sieben Vertreter des SC Speyer am Start. Strömender Regen ließ nur einen Durchgang im Riesenslalom zu. Die SC-Ergebnisse: 8. Marie Kurz (U8w); 7. Xaver Kühner und 8. Theo Kurz (U8m); 12. Alexander Kühner (U10m); 9. Leo Höller, 13. Felix Kühner, 14. Maximilian Kühner (U12m); 4. Polina Penkova (U16w).