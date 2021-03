Verwaltung und Wirtschaft in Speyer werben für den Einsatz der kürzlich entwickelten „Luca App“ zur Kontaktnachverfolgung im Corona-Infektionsfall. „Der Speyerer Stadtvorstand begrüßt die Verwendung der Luca App als Instrument in der Pandemiebekämpfung, und auch die Leistungsgemeinschaft ,Das Herz Speyers’ hat bereits ihre Bereitschaft zum Einsatz der App für ihre Mitglieder signalisiert“, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Daher habe die Stadt dem zuständigen Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis gegenüber angeregt, die Software zur Kontaktnachverfolgung als Pilotprojekt für das Land Rheinland-Pfalz zu nutzen.

Mit der Anbindung von Luca sollen relevante Informationen wie Bewohnerlisten, Sitzplätze oder Einlasszeiten bereitgestellt sowie Kontaktdaten von Pflegeheimen, Restaurants und Veranstaltungen abgerufen werden können. „Gerade für die Gastronomie ist die App entlastend, da sie Papierlisten mit Adressdaten abschafft und so eine unkomplizierte Alternative zur bisherigen Kontakterfassung darstellt“, wird die Beigeordnete Sandra Selg zitiert.