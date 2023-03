Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Fallzahlen in Speyer und damit der Sieben-Tage-Inzidenzwert sinken. Die Impfkampagne in der Stadthalle nimmt ordentlich Fahrt auf. Ein Ende der Pandemie in der Domstadt ist damit aber noch lange nicht in Sicht. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sieht bereits die nächste große Herausforderung.

Die Infektionslage: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat von Donnerstag auf Freitag acht Neuinfektionen für die Domstadt gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt damit bei 158,2 und erstmals