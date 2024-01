Das Haus für Kinder St. Hedwig in Speyer-West erhält für sein Sprachförderprogramm weitere finanzielle Hilfe. Wie der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) mitteilt, spende das in der Stadt ansässige Unternehmen PM International 4000 Euro, um den Fortbestand der Sprachförderung für Vorschulkinder in St. Hedwig für weitere sechs Monate zu ermöglichen.

Das Unternehmen hat sich soziale Verantwortung auf die Fahne geschrieben. In Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk Vision unterhält es 6000 Kinderpatenschaften und spendete nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 2,76 Millionen Euro an die internationale Hilfsorganisation.

Weitere Spenden für St. Hedwig

Bereits im März hatte das Haus der Kinder von der Ludwigshafener Stiftung „alphafit4future“ 4000 Euro für 100 Stunden Sprachförderung erhalten. Ende Juni war das Bundesprogramm „Sprach-Kita“ ausgelaufen. Die Kita in katholischer Trägerschaft hatte als einzige Speyerer Einrichtung daran teilgenommen.

„Sprache ist nicht nur der Schlüssel zur Welt, sondern das Fundament von gesellschaftlichem und beruflichem Erfolg“, betont Wagner. Insbesondere Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte würden bei einem Wegfall der Sprachförderung „massiv schlechter gestellt werden“, so Wagner.