Frank Erk, Senioren-Radsportler des RSC Ladenburg, liegt derzeit bei den Lesern der RHEINPFALZ hoch im Kurs. Bei unserer Abstimmung, die in die Jury-Entscheidung über Speyers Sportler des Jahres 2021 einfließt, liegt er nämlich vorne.

Bei den Sportlerinnen gilt dies für Judoka Jasmin Grabowski, für Gewichtheber Jaron Kihm beim Nachwuchspreis. Große Spannung herrscht dagegen bei den Mannschaften. Abstimmungen unter den vorgeschlagenen Kandidaten sind weiterhin auf der Homepage unter RHEINPFALZ/lokal/Speyer, per E-Mail an martin.erbacher@rheinpfalz.de oder Postkarte an Heydenreichstraße 8, 67346 Speyer möglich.