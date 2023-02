Für die Schüler und Vereine entspannt sich die Lage in den Turnhallen der Stadt etwas. Die entsprechenden Neuigkeiten hat Ilona Bast, Leiterin Gebäudemanagement, am Mittwoch im Sportausschuss beim Fußballclub 09 vorgetragen.

Von Martin Erbacher

Demnach erfolgt im März die Freigabe der alten Nordhalle mit neuem Boden und Fenstern. 285.000 Euro verschlang die Maßnahme. „Dann werden die Duschen gemacht“, fügte Bast hinzu. Auch die Berufsschule erhält einen neuen Untergrund, was 120.000 Euro kostet. Gleiches gilt für die Gymnastikhalle im Keller des Doppelgymnasiums. Bast: „Noch sind die Haushaltsmittel aber nicht genehmigt.“

Neue Laufbahn

Hinsichtlich der Osthalle bewirbt sich die Verwaltung für die Förderung einer energetischen Sanierung, die auch den Boden betrifft. Nach Antragstellung und Einstellung in den Haushalt könnten die Arbeiten 2024 laufen. Christian Seitleben, Abteilungsleiter Schule und Sport, kündigte die teilweise Erneuerung der Laufbahn im Bantz-Stadion an.

Konkrete Formen nimmt die Betreuung der Delegation Ruandas im Vorfeld der Weltspiele von Special Olympics in Berlin, der Olympiade für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, an. 13 Frauen, drei Männer und 13 Betreuer weilen vom 12. bis 15. Juni in der Domstadt. Die Unterbringung erfolgt in einem Hotel.

Fackel bestellt

Für einen Fackellauf mit entsprechenden T-Shirts ging die Bestellung bereits raus, informierte Dezernentin Monika Kabs. Empfang bei Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Zirkusbesuch bei Bellissima, Rhein-Schifffahrt, Dom- und Stadtführung, an Ideen mangelt es nicht – stets in Absprache mit den Gästen. Für die Sportarten Fußball, Leichtathletik und Boccia steht das Stadion zur Verfügung.

Vorsitzender Eleftherios Konstantakis und Marcus Helfenstein, Jugendkoordinator von Anpfiff ins Leben, stellten den FC 09 vor: 720 Mitglieder, 420 Kinder aus 20 Nationen, 23 Mannschaften. Tagtäglich erreichten die Verantwortlichen Anfragen zum Beitritt. Die Anwesenden lobten das Konzept und kritisierten die Situation der ersten Mannschaft.

Ausschuss Maike Hinderberger bemerkte, dass der FC seinen Erdaushub für eine Baumaßnahme nun zur Aufschüttung eines Lämschutzwalls an der Alla-hopp-Anlage verwenden dürfe. Beim Athletenverein gegenüber, als deren stellvertretende Vorsitzende sie fungiert, sei das aufgrund der Belastung nicht möglich gewesen. Der Verein habe das Material abtransportieren müssen. Konstantakis bot Akteneinsicht an.