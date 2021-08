Die Stadt Speyer hat zu Spenden für die vom Ahr-Hochwasser besonders stark betroffene Ortsgemeinde Mayschoß aufgerufen, in der die Speyerer Feuerwehr sowie weitere Helfer aus der Domstadt tätig sind. Die Resonanz ist groß, wie erste Aktionen zeigen, zu denen unter anderem im Stadthaus Rückmeldungen eingegangen sind. Die Verwaltung hat daraus 11.740 Euro weitergereicht.

Stellvertretend für die Ortsgemeinde Mayschoß nahm die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eine Spendensammlung in Höhe von 5000 Euro der Familie Neubeck und Auto-Neubeck GmbH, einen 1500-Euro-Scheck von Jürgen Wessa (Inhaber des „Wirtshauses am Dom“) sowie eine Spende von Schausteller Felix Stengler entgegen, der aus seinem Foodtruck-Erlös im Industriehof 1700 Euro übergab. Dazu kamen 3540 Euro von einem Benefizkonzert am Donnerstag.

Nach Mayschoß fließen auch die 2060 Euro, die das Frisörteam Studio Isabelle in der Hasenstraße „erarbeitet“ hat. Vier Mitarbeiterinnen haben am Freitag einen ganzen Tag lang Haare geschnitten, um die Einnahmen daraus für das betroffene Dorf zu spenden. 37 Kunden wurden bedient, zusätzlich zu dem Lohn wurden 665 Euro gespendet, so Inhaberin Isabelle Helmlinger-Lefevre. „Kunden haben die Information auf Facebook viel geteilt. Eine Folge war, dass mir sogar im Restaurant und beim Einkaufen Spenden überreicht wurden“, berichtet sie.

Weitere Spenden erhofft

Die Stadt betont, dass Mayschoß noch lange auf Hilfen angewiesen sein wird und bittet um Spenden auf das Konto der Bürgerstiftung Herzogenrath, Betreff „Nothilfe Mayschoß“, IBAN: DE29 3916 2980 1017 1970 25. Infos unter www.speyer.de/mayschoss. Speyerer Gastronomen planen für Sonntag, 22. August, ein Spenden-Hopping, bei dem der Eintritt von je 90 Euro an Hochwasser-Betroffene gehen soll – Buchungen sind möglich über die Internetseite www.mein-event.shop.