Der Umzugswagen, den die SKG seit einigen Jahren bei Fastnachtsumzügen, beim Brezel- und Siedlerfest als Festwagen einsetzt, verursacht jedes Jahr Kosten in vierstelliger Höhe, heißt es in einer Pressemitteilung, mit der die SKG um Spenden bittet. Das Fahrzeug müsse regelmäßig gewartet und repariert werden. Die bisher als Unterstellort für den Wagen angemietete Halle sei der SKG gekündigt worden. Zwar sei „mit viel Glück“ eine neue Halle gefunden worden, „die aber deutlich mehr kostet“. Wegen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Absagen aller Festumzüge in diesem Jahr müsse der Festwagen nur in der Halle stehen. „Die Speyerer Karnevalgesellschaft bitte um Unterstützung, um die Kosten dafür auch weiterhin aufbringen zu können. Schon eine kleine Spende könnte ausreichen, um die erforderliche Summe zu erreichen und somit auch die Förderung durch die SWS zu bekommen“, schreibt die SKG. Sollte die Summe von 2500 Euro nicht erreicht werden, werden die Spenden zurückerstattet. Spenden sind möglich unter folgendem Link: https://www.kommunales-crowdfunding.de/skg-festwagen.