Als erste Schule in Speyer und im näheren Umkreis ist das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium vom Land Rheinland-Pfalz als Schule der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgezeichnet worden. Claudia Müller-Werner vom fachlich zuständigen Pädagogischen Landesinstitut (PL) teilt dazu mit: „Von immer mehr Schulen wird die nachhaltige Entwicklung als wichtiges Zukunftsthema erkannt und an der Schule umgesetzt und weiterentwickelt.“ Derzeit gebe es rund 95 Schulen, die vom PL die BNE-Zertifizierung erhalten haben und damit in das Netzwerk der BNE-Schulen aufgenommen wurden. „Von Speyer aus betrachtet befinden sich die nächsten BNE-Schulen in Böbingen und in Neustadt“, informiert Müller-Werner. Das zugrundeliegende Konzept befähige Schüler dazu, „das eigene private und berufliche Leben zukunftsfähig zu gestalten, Herausforderungen der Gesellschaft anzugehen und die Zukunft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung mitzugestalten“. Wobei unter Nachhaltigkeit die Entwicklung von Lebensqualität für alle Menschen – heute und morgen – zu verstehen sei. Müller-Werner weist darauf hin, dass das PL mit den „LernOrten Nachhaltigkeit“ neben den Schulen auch außerschulische Lernorte auszeichnet, die für die Schulen ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot bereithalten. Insgesamt gebe es im Land derzeit rund 85 dieser Lernorte, die die Schulen in der Bildungsarbeit unterstützen.