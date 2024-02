In der Geschäftsstelle des Speyerer Kreisverbands im Deutschen Roten Kreuz (DRK) ist das Treppenhaus renoviert worden. So wurde das Gebäude in der Karl-Leiling-Allee auf den neuesten Stand gebracht, das auch nach dem Bau einer neuen Rettungswache an der Paul-Egell-Straße für DRK-Zwecke erhalten werden soll. Möglich gemacht haben es 16 Mitarbeiter des Walldorfer Softwarekonzern SAP, der bei der Speyerer Aktion „Marktplatz – gute Geschäfte“ eine Zusammenarbeit mit dem DRK vereinbart hatte.

„Ein Schritt in die Zukunft. Die Leute haben hervorragende Arbeit geleistet“, dankte der DRK-Vorsitzende Maurice Main. DRK-Mitarbeiter und ihre Familien hätten vorab grundiert, abgeklebt und Möbel abgebaut, die SAPler danach Wände, Türen und Rahmen gestrichen. Personal des Software-Konzerns hatte auch schon den Grundstein für einen Bürgergarten auf dem DRK-Gelände gelegt, den künftig Kursteilnehmer nutzen könnten. Das DRK übernimmt im Gegenzug einen zweitägigen Sanitätsdienst bei einer Veranstaltung in St. Leon-Rot.