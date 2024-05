Ein lautstark randalierender 37-Jähriger hat am Mittwoch gegen 14 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in Speyer-Süd die Polizei beschäftigt. Dort habe er er lautstark Passanten angepöbelt. Wie die Beamten mitteilen, ließ sich der Mann auch in ihrem Beisein nicht beruhigen und verhielt sich weiterhin aggressiv. Deswegen sei er zu Boden gebracht und gefesselt worden. Laut Polizei war der Mann „nicht unerheblich alkoholisiert“. Damit er keine Straftaten begehen konnte, nahm ihn die Polizei demnach in Gewahrsam.