Am Samstag soll das Dekansamt der protestantischen Kirche in Speyer neu besetzt werden. Zur Wahl stehen die Speyerer Pfarrerin Christine Gölzer (59) und das Kandeler Pfarrer-Ehepaar Mirjam (42) und Arne Dembek (48), das sich die Stelle teilen möchte.

Markus Jäckle (57) war nach neun Jahren als Dekan im Februar zum Oberkirchenrat aufgestiegen. Seither ist der Leitungsposten mit Verantwortung für 21 Pfarrämter in Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis verwaist. Die Ausschreibung hatte sich verzögert, weil die Landeskirche das Dekansamt reformiert hat. Demnach soll kein fester Stellenanteil für die Gemeindearbeit in der Gedächtniskirche mehr vorbehalten sein.

Nun sind zwei Bewerbungen eingegangen, wie Knut Trautwein, Pfarrer in Mutterstadt und als Senior stellvertretender Dekan, auf Anfrage berichtet. Die gemeinsame des Ehepaars Dembek sei durch die Reform erst möglich geworden. Gölzer ist in Speyer seit vielen Jahren als Pfarrerin der Dreifaltigkeitskirche bekannt. Die Dembeks waren aus Ludwigshafen nach Kandel gewechselt und hatten dort vor allem als Seelsorger nach dem Mord an einem 15-jährigen Mädchen 2018 überregionale Bekanntheit erlangt.

Die Bezirkssynode mit rund 90 Wahlberechtigten bestimmt den neuen Dekan am Samstag im Martin-Luther-King im Anschluss an eine Andacht ab 9 Uhr. Die Wahl erfolgt auf zehn Jahre.