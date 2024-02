Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch in der evangelischen Kirche hat es sexualisierte Gewalt und Missbrauch gegeben. Betroffen ist einer aktuellen Studie zufolge auch die Pfälzer Landeskirche. Das Ausmaß der Taten erschüttert Christine Gölzer. Im Gespräch mit Martin Schmitt sagt die Pfarrerin der Dreifaltigkeitskirche, was nun zu tun ist.

Frau Gölzer, die aktuelle Studie offenbart ein erschreckendes Ausmaß von sexualisierter Gewalt und von Missbrauch in der evangelischen Kirche in Deutschland. Die Landeskirche der Pfalz spricht von 49 Verdachtsfällen im Zeitraum zwischen 1945 und 2020, wovon sich 22 bestätigt hätten – wobei bisher auch nur diese Fälle bekannt wurden. Was empfinden Sie, wenn Sie diese Zahlen hören?

Das