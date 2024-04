Bei der SG Speyer hat es den passenden Preis zu den Feiertagen gegeben. Denn Claus-Peter König und Jörg Preibisch gewannen am Montag das traditionelle Osterhasenschießen der Schützengesellschaft auf der Schwalbenwiese im Woogbachtal.

Mit der Luftpistole erkämpfte sich Claus-Peter König mit einem 8,0-Teiler den genauesten Schuss und damit den ersten Rang, gefolgt von Helmut Mück mit einem 140,1-Teiler und Elias Kirberger mit einem 158,2-Teiler. Mit dem Luftgewehr gewann Jörg Preibisch mit einem 2,2-Teiler vor Claus-Peter König mit einem 6,0-Teiler und Rick Turner mit einem 8,2-Teiler.

29 Schützen

In beiden Disziplinen gaben die Schützen am Morgen jeweils 20 Schuss aufgelegt oder freihändig auf eine Entfernung von zehn Metern ab. Insgesamt gingen 14 Luftpistole-Schützen und 15 Sportler mit dem Luftgewehr an den Start. Fünf von ihnen wagten dabei den Wettbewerb gleich in beiden angebotenen Disziplinen.

Schießleiter Alexander Lenz und Schriftführer Claus-Peter König überreichten bei der Siegerehrung die großen Schokoladehasen für die jeweils drei Erstplatzierten. Die restlichen Schützen gingen trotzdem nicht leer aus. Auch sie bekamen Hasen als Trostpreis. Mit einem „Gut Schuss“ und dem Wunsch auf ein restliches frohes Osterfest endete die Siegerehrung.