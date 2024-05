Ein untrügliches Zeichen für den Frühling: Die Pflanzkübel mit Oleander und Palmen haben ihr Winterquartier verlassen und sind zurück in der Innenstadt.

„Die Kollegen haben am Mittwoch um 6 Uhr angefangen, die Oleander und Palmen zu laden und anschließend auf der Maximilianstraße aufzustellen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Anfrage. Am Donnerstag seien ebenfalls ab 6 Uhr weitere Kübel etwa im Rathaushof aufgestellt worden. Acht Mitarbeiter von Stadtgrün und Baubetriebshof waren samt Radlader mit Greifzange und vier Transportfahrzeugen demnach im Einsatz. Noch sind nicht alle Pflanzen aus dem Winterschlaf geholt worden: Nächste Woche kommen laut Seiler weitere Kübel hinzu, auch in der Korngasse. Insgesamt seien dieses Jahr 62 große und kleine Kübel für die Innenstadt vorbereitet worden. Zwei zusätzliche stehen diesmal vor dem Hohenfeldschen Haus.