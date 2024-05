Eine weitere Podiumsdiskussion mit Vertretern der Fraktionen für die Stadtratswahl veranstaltet das „Speyerer Senioren-Magazin“ des Offenen Kanals am Freitag, 17. Mai. Sie wird an diesem Tag von 16 bis 18 Uhr im Media-Tor aufgezeichnet, aber erstmals am kommenden Dienstag, 21.30 Uhr, im Offenen Kanal (OK) und auf dessen Youtube-Kanal ausgestrahlt. OK-Vertreter Wolfgang Schuch kündigt vier Fragerunden mit den Moderatoren Wolfgang Möcklinghoff und Peter Bauer an, die von Trailern eingeleitet würden, die der OK produziert habe. Als Teilnehmer angekündigt sind Sylvia Holzhäuser (CDU), Walter Feiniler (SPD), Petra Zachmann (Grüne), Marc Vidmayer (SWG), Mike Oehlmann (FDP), Rosemarie Keller-Mehlem (UfS) und Aurel Popescu (Linke). Die AfD, die ebenfalls eine Fraktion stellt, sei nicht eingeladen worden.