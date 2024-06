Am Wochenende starten die Damen des TC WR Speyer in die Medenrunde. Die Vorjahreszweiten erwartet ein hartes Programm in einer starken und ausgeglichen besetzten Oberliga.

Deshalb gibt Trainer Roger Langknecht auch nur ein vorsichtiges Ziel aus und das heißt: Abstieg vermeiden. Er sagt: „Wenn man sich die Meldelisten der Vereine anschaut und sieht, welche Spielerinnen darauf