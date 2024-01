Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trainieren am Limit ist bei den Sportlern des TSV Speyer an der Tagesordnung. Motivation gibt’s genug, Hallen nicht. Das kam beim Neujahrsempfang wieder deutlich zur Sprache. Gas geben soll die Stadt, so die Mahnung. Beim TSV geht’s generell ums Tempo.

Ein Raunen ging durch die Menge der geladenen Gäste in der Sporthalle neben der Geschäftsstelle am Eselsdamm. Gerade berichtete die Abteilungsleiterin Tischtennis, Gisela Ruhnke, von 180 Stundenkilometern