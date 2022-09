Der öffentliche Parkplatz in der Straße Am Neuen Rheinhafen soll deutlich später als bisher gebaut werden. Das hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Speyer (SWS) beschlossen. Davon betroffen ist auch ein Wohnmobilstellplatz.

„Aufgrund der extremen Kostensteigerung können wir die beiden Baumaßnahmen in diesen für uns alle wirtschaftlich schwierigen Zeiten nur verschieben“, betonte SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring am Donnerstag. Der Aufsichtsrat folgte der Empfehlung der Geschäftsführung, die Baumaßnahmen für einen öffentlichen Parkplatz in der Straße Am Neuen Rheinhafen und einen Wohnmobilstellplatz in südlicher Richtung in das Jahr 2024 zu verschieben. Einer Mitteilung der SWS zufolge hätten die Verkehrsbetriebe Speyer, eine hundertprozentige SWS-Tochter, allein für den Bau des Parkplatzes eine Kostenerhöhung um 30 Prozent auf 835.000 Euro in Kauf nehmen müssen.

Die Planung sieht fast 300 Stellplätze sowie eine Haltefläche für Busse zwischen Neuem Rheinhafen, Jugendherberge und Bademaxx-Parkplatz vor. Südlich davon sollen auf einer 2500 Quadratmeter großen Fläche bis zu 20 Kurzzeit-Stellplätze für Wohnmobile entstehen.Für dieses zweite Projekt seien die Kosten um 40 Prozent auf 480.000 Euro gestiegen. Die ursprünglichen Berechnungen seien aus dem Frühjahr 2021, die Preise seitdem gestiegen. Zudem habe sich die Vergabe der Baugenehmigung bis in den Frühsommer 2022 verzögert.