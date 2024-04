Das Trainerkarussell bei B-Klassist RW Speyer dreht sich weiter. Marco Thürer legte am Dienstag sein Amt nieder, wie Vorsitzender Andreas Reinberger unserer Zeitung mitteilte. Reinberger sprach von erfolgreicher Arbeit des Coachs: „Unsere beiden Mannschaften werden ab sofort von unseren erfahrenen Spielern Jonas Reinberger und Felix Harz trainiert.“

Die Zweite der Roten läuft in der untersten Liga auf. Thürer trug in der B-Klasse nur zweimal die Verantwortung, verbuchte einen Sieg und ein Remis. Am Sonntag (16 Uhr) geht’s zum Tabellenzweiten Kickers Neuhofen. Speyer startete mit Massimo Giardina in die Saison, zwischenzeitlich abgelöst vom Vorsitzenden. RW II empfängt am Sonntag (13) TuS Altrip II.