Unter anderem mit einer Friedenswache vor dem Dom am Samstag. 8. August, und mit einem Friedensgottesdienst in St. Bernhard am Sonntag. 9. August, gedenken die Kirchen in Speyer der Zerstörung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki durch zwei Atombomben vor 75 Jahren. Gleichzeitig machen sie auf die fortdauernde Gefährdung des Friedens durch Atomwaffen aufmerksam, laden zur Diskussion über Friedenssicherung ein, und fordern eine weltweite Ächtung von Atomwaffen

Am 6. und 9. August 1945 fanden etwa 100.000 Menschen unmittelbar durch die beiden Atombombenexplosionen den Tod, eine noch größere Anzahl ist an den Folgen des Abwurfs gestorben. Die internationale katholische Friedensbewegung Pax Christi fordert, dass sich auch Deutschland dem Vertrag zur Ächtung von Atomwaffen anschließt – mit der Konsequenz, die in Deutschland stationierten Atomwaffen abzuziehen. „Dies wäre ein Schritt zu einer zivilen Sicherheitspolitik, wie sie etwa die Badische Landeskirche entworfen hat“, so Bernhard Kaas, Vorsitzender des Pfarreirates der Dompfarrei Pax Christi, am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Der Pfarreirat der Dompfarrei habe sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die Pax-Christi-Forderungen zu unterstützen.

Start am 6. August

Laut Kaas beginnt das Gedenken an die Atombombenabwürfe in der protestantischen Gesamtkirchengemeinde Speyer am Jahrestag des Abwurfs der Atombombe auf Hiroshima am Donnerstag, 6. August, 19 Uhr, in der Gedächtniskirche. Am Samstag, 8. August, 17 bis 1 Uhr, dem Vorabend des Jahrestags der Zerstörung der Stadt Nagasaki, hält die Dompfarrei Pax Christi von 17 bis 1 Uhr eine Friedenswache vor dem Dom. Am Sonntag, 9. August, beginnt um 11 Uhr – Stunde des Abwurfs der Atombombe auf Nagasaki – ein Friedensgottesdienst in St. Bernhard. Die Messfeier leitet Pfarrer Patrick Asomugha. Unter der Kirche wird in der Pax-Christi-Kapelle Erde aus Nagasaki aufbewahrt. Gottesdienstteilnehmer müssen sich im Pfarrbüro anmelden. Es gelten Corona-Schutzmaßnahmen.

Abschließend laden das Forum Katholische Akademie und Pax-Christi-Diözesanverband Speyer am Mittwoch, 19. August, zur Online-Diskussionveranstaltung „75 Jahre Atomwaffen – (k)ein Auslaufmodell?!“ mit Thomas Zuche (Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier) und Horst-Peter Rauguth (geistlicher Beirat Pax Christi Deutschland) ein.

Info & Anmeldung