Der Mädchenchor am Dom zu Speyer ist auf Tour nach Thüringen, Berlin und Sachsen und singt dabei in Erfurt, Berlin und in der Leipziger Thomaskirche.

Am 15. Oktober gibt der Mädchenchor am Dom zu Speyer unter Domkantor Joachim Weller ein Konzert in St. Severi in Erfurt. Es ist der erste Auftritt einer Reise nach Thüringen, Berlin und Sachsen, die mit der Mitwirkung bei zwei Motetten in der Leipziger Thomaskirche am Freitag, 21., und Samstag, 22. Oktober, ihren Höhepunkt findet.

Die Leipziger Thomaskirche war von 1723 bis 1750 die wichtigste Wirkungsstätte von Johann Sebastian Bach als Thomaskantor. Seit den 1950er-Jahren liegen dort seine Gebeine begraben. Die liturgische Form der Motette wird dort traditionell am Freitag um 18 Uhr in Form einer Vesper und am Samstag um 15 Uhr in der Regel mit der Aufführung einer Kantate von Bach gefeiert. Neben der Musik gibt es Gebete, Gemeindegesänge und eine Predigt.

Meistens gestalten die Thomaner diese Motetten, in den Schulferien oder bei Gastspielen des Knabenchors traten Gastensembles auf, so wie jetzt der Mädchenchor aus Speyer. Den liturgischen Teil bei dessen Auftritten trägt Reverend Robert Moore von der Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) aus Leipzigs Partnerstadt Houston, ein – wie ich schon erleben durfte – tiefgründiger und eindrucksvoller Prediger.

„Generalprobe“ in der Heimat

Der neue Thomasorganist Johannes Lang spielt beide Male die Orgel, der junge pfälzische Organist Adrian Brech begleitet den Chor am Freitag. Am Samstag in der Motette erklingt neben einem Orgelwerk Bachs Kantate „Tilge, Höchster, meine Sünden“ BWV 1083 nach Pergolesis Stabat Mater. Amelie Petrich, Sopran, und Susanne Scheffel, Alt, sind die Solistinnen, es spielen Mitglieder der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie, Paulo Pantaleão übernimmt den Generalbass.

In der Speyerer Kirche St. Otto war jüngst diese Einstudierung des lange wenig beachteten, in jüngster Zeit aber oft aufgeführten Werk schon vorab zu hören. In der Heimat war Giorgia Cappello die Sopransolistin.

Das Stück besteht, wie Pergolesis Vorlage, aus Arien, mal für Sopran, mal für Alt, und Duetten. Eine Reihe dieser Duette übernimmt in der Speyerer Fassung der Mädchenchor, so dass sich eine aparte klangliche Abwechslung ergibt. Bei Bach/Pergolesi sowie Chorsätzen von Mendelssohn, John Rutter und Johannes Vierdanck zeigt der derzeit von Domkantor Joachim Weller geleitete Chor seinen erfreulichen Leistungsstand – und dass er für die Konzertreise bestens vorbereitet ist.

Die Kantate „Tilge, Höchster, meine Sünden“ hätte übrigens schon 2020 im Dom erklingen sollen, doch dann kam der erste Corona-Lockdown.

In St. Joseph im Wedding

In Erfurt, der thüringischen Landeshauptstadt gehen heute die Erfurter Kirchenmusiktage zu Ende. Um 17 Uhr ist in St. Severi (das ist die gotische Kirche neben dem Dom, von der berühmten Domtreppe aus rechts) das Konzert mit dem Mädchenchor aus Speyer.

Am Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr, singt der Mädchenchor am Dom in Berlin in einem Gottesdienst von Christopher Tambling die Messe in A für gleichstimmigen Chor und Streicher. Mitglieder der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie, der Jugendkathedralchor Sankt Hedwig und der Berliner Domorganist Marcel Andreas Ober wirken mit. Die Leitung haben Domkapellmeister Harald Schmitt und Domkantor Joachim Weller. Im Anschluss gibt es ein kleines Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter und anderen. Da die St.-Hedwigs-Kathedrale in Mitte derzeit neu gestaltet wird und geschlossen ist, finden Messe und Konzert in der „Ersatz“-Bischofskirche, in St. Joseph im Wedding statt.