Vom 8. bis 12. Mai bietet das Bad Dürkheimer Stadtfest wieder ein großes Erlebnisprogramm in der Dürkheimer Innenstadt. Für Partystimmung sorgen Bands unterschiedlichster Stilrichtungen, etwa die Anonyme Giddarischde bei der Eröffnung.

Livemusik auf Stadt- und Schlossplatz, rennende Enten in der Isenach, ein kulinarisches Programm in Restaurants, Ständen und Weingütern sowie geöffnete Geschäfte am Sonntag (13-18 Uhr) – das Bad Dürkheimer Stadtfest lädt einmal mehr an fünf Tagen von 8. bis 12. Mai mit einem Programm für alle Sinne zum gemütlichen Beisammensein in der Innenstadt ein.

Partystimmung mit Livebands

Für Partystimmung sorgen an den Festtagen Bands unterschiedlichster Stilrichtungen, etwa die Anonyme Giddarischde nach der Eröffnung am Mi 8.5., 18 Uhr, auf dem Schlossplatz. Auch die Jugendstadtkapelle (Do 9.5., 13.30 Uhr, Schlossplatz) und Formationen der Musikschulen kommen zum Einsatz. Rocky Rubin & die Schlagerjuwelen bringen am Freitagabend ab 19 Uhr das Publikum in Schwung (alle Konzerte: bad-duerkheim.de).

Kurzweil für Familien

Besonders für Familien verspricht das Fest Kurzweil: Ein Entenrennen auf der Isenach (Do 9.5., 14.30 Uhr), abenteuerliche Theateraufführungen, kreative Basteleinheiten, viel Musik und ein spannender Museumsmitmachtag.

Bad Dürkheimer Stadtfest: 8.-12.5 Innenstadt, Eröffnung: Mi 8.5.,

18 Uhr, Schlossplatz; die Stände öffnen ab 11 Uhr, verkaufsoffen am Sonntag 12. Mai von 13-18 Uhr, Info & Programm: bad-duerkheim.de