Damenoberligist TuS Heiligenstein hat sein Heimspiel gegen Schlusslicht VC Mainz 3:1 (27:25, 25:16, 19:25, 25:19) gewonnen. Dabei begann Heiligenstein zunächst nicht gut: schlechte Annahme und schlechte Abwehr. Die engagierten Mainzerinnen gingen schnell in Führung. Zwischenzeitlich stand es 6:16.

Walter nervenstark

Die Heiligensteinerinnen behielten die Ruhe und verkürzten den Abstand stetig. Beim 20:24 kam Ella Walter an den Aufschlag, servierte nervenstark gefährlich und brachte dadurch den VC in Schwierigkeiten. Walter wehrte vier Satzbälle ab. Nach einem weiteren beim 24:25 machte der TuS mit guten Angriffen den Sack zu.

Nach einem klaren zweiten Durchgang ließ die Konzentration im dritten etwas nach. Der vierte erwies sich dann wieder als eine klare Sache. Lili Palenczat trug mit ihrer Präsenz in Abwehr und Annahme sowie harten, präzisen Angriffen die Mannschaft, steuerte viele Punkte bei. Zuvor ging Palenczat bereits auf Grund ihres Jugenddoppelspielrechts in der Regionalliga für die Mittelrheinvolleys in Andernach ans Netz und gewann auch dort 3:1.