Zwei Ladendiebe haben der Polizei am Samstag in Speyer in mehrfacher Hinsicht Probleme bereitet.

Im ersten Fall war laut Polizeibericht ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz bereits morgens um 8.21 Uhr in der Regionalbahn von Mannheim nach Speyer aufgefallen. Er habe eine Zugbegleiterin bedroht. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis – und hatte schon gut zwei Stunden später erneut mit ihm zu tun: Er habe ihn einem Geschäft am Postplatz Waren im Wert von 60 Euro stehlen wollen und zwei Mitarbeiter bedroht. „Der Mann wurde durch Polizeibeamte unmittelbar vor dem Geschäft angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen versuchten Ladendiebstahls und Bedrohung“, berichten die Beamten.

Im zweiten Fall ging es um eine 18-jährige Frau aus Speyer, die in einem Supermarkt in Speyer auffällig wurde. Sie habe ihren Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln befüllt und dann den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Sie sie ertappt und darauf angesprochen worden. Der Bericht: „Als der Einkaufswagen wieder im Besitz der Mitarbeitenden war, versuchte die Heranwachsende daraufhin, die Flucht zu ergreifen, wobei sie festgehalten wurde. Dagegen wehrte sich die Beschuldigte, indem sie Schläge und Tritte in Richtung der Mitarbeitenden ausübte. Diese wurden leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.“

Auch hier habe die Polizei die Sache klären müssen. Bei der Durchsuchung der Frau sei weiteres Diebesgut gefunden worden. Gesamtwert der Beute: 185 Euro. Die Frau habe einen Platzverweis erhalten und müsse sich nun mehreren Strafverfahren stellen.