Bei „Baden schaut über den Rhein“ am Sonntag, 12. Mai, singen die Harmoniechöre Durmersheim und der Chor Cantasmi aus Bietigheim. Es spielt der Musikverein Pfaffenrot. Das Konzert findet im Gedächtnis an Udo Heidt, Organisator der Reihe, statt.

Der Dombauverein hat viele Mitglieder und Freunde in Baden, denn der Kaiser- und Mariendom zu Speyer ist für die Menschen auf beiden Seiten des Rheins „die“ Kathedrale in ihrer Region. 17 überaus erfolgreiche Konzerte in einem immer voll besetzten Dom unter dem Motto „Baden schaut über den Rhein“ organisierte in den zurückliegenden Jahren das Vereinsmitglied Udo Heidt. Er verstarb am 13. November 2023.

Mit ihm hat der Dombauverein einen großen Freund und Förderer des Speyerer Doms verloren. Die 17 Konzerte erbrachten über 84.000 Euro Einnahmen aus Spenden, die der Verein für den Domerhalt zur Verfügung stellte.

Über 84.000 Euro Einnahmen

Zum Gedächtnis an Udo Heidt wird es auch im Jahr 2024 am Muttertag, 12. Mai, um 15 Uhr im Speyerer Dom ein Konzert „Baden schaut über den Rhein“ geben. Unter der Schirmherrschaft des Landtagsabgeordneten Alexander Becker singen und spielen ein großer Chor, gebildet aus den Harmoniechören Durmersheim und dem Chor Cantasmi (Chor des Gesangsvereins Frohsinn) aus Bietigheim, dem unter anderem auf große symphonische Musik spezialisierten Musikverein Pfaffenrot, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, sowie der Bass Alexander Huck vom Badischen Staatsopernchor aus Karlsruhe und Holger Becker an der Domorgel. Die Gesamtleitung der Chöre hat Herbert Maier, den Musikverein leitet Felix Borkhardt.

Ehrenamtliches Musizieren

Alle Mitwirkenden treten ehrenamtlich im Dom auf.

Der Eintritt zu diesem großen Musikereignis ist kostenlos. Um eine großzügige Spende wird gebeten.

Damit wird der Erhalt des Weltkulturerbes und weltweit größten romanischen Sakralbaus, des Kaiserdoms zu Speyer, unterstützt. Die Unkosten der Organisation des Konzertes am 12. Mai im Dom werden durch Spenden der BBBank Karlsruhe, der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz und der Sparkasse Vorderpfalz getragen.