Danken wir den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern ihren Einsatz, statt sie zu bedrohen!

Sie verbringen Stunde um Stunde in Gremiensitzungen, um die öffentlichen Belange zum Wohl der Stadt und ihrer Bürger zu regeln. Sie fügen bestenfalls so viel Vorbereitungszeit hinzu, wie kein Sitzungsgeld dieser Welt aufwiegen kann. Sie stellen sich der Debatte im Rat und im Ausschuss, wie auch auf der Straße, im Brotberuf oder wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen. Sie sind die Hauptakteure im – hoffentlich friedlichen – Wettstreit der Ideen für ein besseres Speyer: die allesamt ehrenamtlich tätigen 44 Stadträte, die Ausschussmitglieder, die Parteiangehörigen und die rund 400 Speyerinnen und Speyerer, die sich am 9. Juni für einen Ratssitz bewerben.

Wie schäbig ist es, diese Garanten einer funktionierenden Demokratie zu bedrohen oder gar körperlich angreifen, wie in einem Fall vom Mittwochabend in der Maximilianstraße! Wo ist die Dankbarkeit gegenüber diesen Helden der Stadt und gegenüber einem für alle offenen politischen System?