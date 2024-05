Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem Angriff auf einen Kommunalpolitiker in Speyer. Bei dem Vorfall am Mittwochabend in der Maximilianstraße wurde mit Glück und Geschick Schlimmeres vermieden.

Am Mittwochabend, 23 Uhr, wurde laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge ein Mitglied der Speyerer Ratsfraktion der Partei „Die Linke“ in der Maximilianstraße