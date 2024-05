Das große Kirchenmusikfest der Evangelischen Kirche der Pfalz wartet mit einem vielfältigen Konzertprogramm auf. Eröffnet wird es am 8. und 9. Juni mit der Aktion „Oldies but Goldies“, die die 50 wichtigsten Lieder des Evangelischen Gesangbuchs in den Mittelpunkt stellt.

„Geh aus mein Herz und suche Freud / In dieser lieben Sommerzeit“, so beginnt das Sommerlied von Paul Gerhardt. Es zählt zu den 50 wichtigsten Liedern des Evangelischen Gesangbuchs. Sie wurden von der Gesangbuchkommission am höchsten bewertet und werden auf jeden Fall auch im geplanten neuen Gesangbuch stehen, das 2028 erscheint. Zum Start der Kirchenmusik Festtage Pfalz stellt die Aktion „Oldies but Goldies“ diese Lieder in den Mittelpunkt.

Kirchengemeinden in der Pfalz und Saarpfalz haben sich dazu für Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, über 20 besondere Aktionen einfallen lassen, um die Lieder in die Welt zu tragen. So lädt in Kaiserslautern die protestantische Stiftskirchengemeinde ein zu einer Singradtour von der Stiftskirche über Otterbach, Otterberg und Mehlingen und wieder zurück. Unterwegs wird an ungewöhnlichen und schönen Orten gesungen.

Offene Singen

Die evangelischen Kirchenchöre Alsenborn und Enkenbach singen mit Bewohnern des Altenheims „Haus an den Schwarzweihern“ aus der Hitliste, auf dem Speyerer Geschirrplätzel ist ein offenes Singen. In Neustadt gibt der Posaunenchor Winzingen das Marktkonzert „500 Jahre Evangelisches Gesangbuch“, „Singgottesdienste“ sind in der Stadtkirche Homburg, der Christuskirche Otterbach, der Zwölf-Apostel-Kirche Frankenthal, der Johanneskirche Pirmasens und in der protestantischen Kirche in Dierbach geplant. Zum Wachenheimer Burg- und Weinfest predigt der ehemalige Dekan Werner Schwartz auf Pfälzisch in der St. Georgskirche und es wird Pfälzisch gesungen. Das Thema: „Was es zum Glaawe helft, wammer Kerchelieder singt“. Im Kirchenbezirk Ludwigshafen wird bei der Aktion „LU singt“ hintereinander an sechs Orten musiziert, parallel dazu stimmen Besucher über die Ludwigshafener Gesangbuchfavoriten ab. Die Top-5-Gesangbuchlieder werden zum Finale gemeinsam angestimmt.

Am 22. Juni startet das Band-Chorfestival in Landau, längst eine der festen Größen der Festtage. Moderiert von Pfarrer Gunter Schmitt treten Kirchenbands und Chöre aus der Pfalz auf. Bislang sind 14 Kirchenbands und Chöre angemeldet. Sie musizieren im Halbstundentakt. Zur Eröffnung mit Oberkirchenrat Markus Jäckle spielt ab 14 Uhr die NeW Brass Big Band unter Ralph „Mosch“ Himmler. Beim Abschlusskonzert um 20.30 Uhr ist die Sarah Kaiser Band zu erleben. „Es ist jedes Mal wieder ein besonderes Erlebnis, wenn die modernen Klänge durch die fast 700 Jahre alten Gewölbe schallen,“ so Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald.

Finale in Frankenthal

Am 30. Juni finden ab 16 Uhr die Kirchenmusik Festtage Pfalz mit der traditionellen Kirchenmusikalischen Feier ihren Ziel- und Höhepunkt. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung in der Zwölf-Apostel-Kirche in Frankenthal statt. Im Mittelpunkt stehen die „Top 5 für das neue Gesangbuch“. Sie wurden von fast 10.000 Teilnehmenden der EKDAktion #schickunsdeinlied auserkoren: „Geh aus, mein Herz“, „Großer Gott, wir loben dich“, „Möge die Straße“, „Von guten Mächten“ und „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.

Angemeldet haben sich bislang 21 Chöre mit insgesamt 300 Sängerinnen und Sängern sowie sieben Favoritchöre mit insgesamt 117 Sängerinnen und Sängern. Das Pfälzische Blechbläserensemble gestaltet das Programm mit 14 Bläserinnen und Bläsern. „Zusätzlich gibt es noch mehr als ein Dutzend Konzerte in der Region“ freut sich Steuerwald. „Von Grünstadt bis Pirmasens, von Kaiserslautern bis Ludwigshafen lädt vieles zum Entdecken ein. Von der Marktmusik bis zur großen Oratorienaufführung und vom Kindermusical bis zur Orgelnacht.“

Info

https://oldies.lvkirchenmusikpfalz.de/veranstaltungen/

http://kirchenmusikfesttagepfalz.de