Die Fußball-Juniorenmannschaften des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb sind derzeit in Punkte- sowie in Pokalspielen im Einsatz.

Die Fußball-Jugendmannschaften des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb sind derzeit in Punkte- sowie in Pokalspielen im Einsatz. Die A-Junioren des FC Speyer 09 schieden im Viertelfinale um den südwestdeutschen Pokal am Mittwoch beim FK Pirmasens aus. Die 09er unterlagen den Pirmasensern mit 2:3 (2:2). Die Tore für die Speyerer erzielten Felix Heimgärtner zum 1:1 (6.) und Famoudou Fedro Konate zum 2:1 (8.) . In der Liga lief die jüngste Partie auch nicht so gut für die 09er: Sie unterlagen beim SV Elversberg ebenfalls mit 2:3 (1:1). Somit verloren sie wichtige Zähler im Kampf um die oberen Positionen in der Regionalliga Südwest. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) empfängt der Tabellenfünfte FC Speyer 09 den Zweitplatzierten SV Gonsenheim.

Dejanovic’ Doppelpack

Die A-Junioren des JFV Ganerb freuten sich hingegen in der Verbandsliga über eine Aufholjagd in Idar-Oberstein und einen 3:2 (0:2)-Sieg. Einer der Torschützen war Tim Tremmel (58.), der zurzeit mit 13 Toren drittbester Schütze der Verbandsliga ist. Ein Doppelpack von Ognjen Dejanovic (64., 71.) brachte dem JFV den Auswärtssieg. Damit ist der JFV Ganerb seit zwei Spieltagen ungeschlagen. Am Samstag erwartet der Jugendförderverein die Spielgemeinschaft FC Meisenheim/JSG Nahe-Glan. Auf den 1. FC Kaiserslautern trifft die Elf im Viertelfinale um den südwestdeutschen Verbandspokal am Mittwoch, 19.30 Uhr, in Dudenhofen.

Die Verbandsliga-A-Jugend des FC Speyer 09 II kassierte am Sonntag eine 1:6 (1:1)-Niederlage in Meisenheim. Den Ausgleich für den FC 09 erzielte Sherko Mohamad (45.). Damit rutschte Speyer auf den vierten Platz ab, Dritter ist nun der JFV Ganerb. Der FC Speyer 09 II empfängt am Samstag, 17 Uhr, den Tabellennachbarn TSG Kaiserslautern.

Speyer in der Meisterrunde

Die B-Junioren der 09er treten mit sieben weiteren Mannschaften in der Meisterrunde der Verbandsliga an. Am Sonntag, 11 Uhr, sind sie Gast beim SV Viktoria Herxheim. Die Speyerer möchten ihre Serie von sechs Spielen ohne Niederlage in der Südpfalz fortsetzen. Mit einem weiteren Sieg bleibt der Tabellendritte FC 09 dem punktgleichen FK Pirmasens sowie Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II auf den Fersen.

Die C-Junioren des JFV Ganerb verloren zuletzt ihr Verbandsligaspiel mit 1:2 gegen die Gäste vom FC Meisenheim. Am Samstag, 15.30 Uhr, kommt der TSV Bad Kreuznach/JSG Planig nach Dudenhofen.

Treffsicherer Berisha

Die D-Junioren des FC Speyer 09 haben sich am Samstag einen Punkt im Verbandsliga-Heimspiel gegen den SV Gonsenheim erarbeitet 1:1 (0:0). Torschütze der Speyerer war Veli Berisha, einer der treffsichersten Spieler seiner Mannschaft. Berisha ist mit bislang acht Saisontreffern Zweiter der Verbandsliga-Torschützenliste. Am Mittwoch verlor der FC Speyer 09 mit 0:5 (0:3) im Verbandspokal-Viertelfinale gegen den SC Idar-Oberstein. Janis Hey war vierfacher Torschütze in 45 Minuten.