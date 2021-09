Am Donnerstag, 9. September, 20 Uhr, liest in Speyer in der Dreifaltigkeitskirche in einer Veranstaltung der Buchhandlung Osiander Juliane Stadler aus ihrem Buch „Krone des Himmels“. Im Jahr 1189 wird die Welt vom großen Religionskrieg zwischen Abendland und Orient erschüttert. Das Schicksal führt die Handwerkertochter Aveline und den Wundarzt Étienne auf den Kreuzzug von Frankreich nach Jerusalem. Während der Belagerung der Hafenstadt Akkon wachsen beide über sich hinaus – doch ihre Liebe zueinander wird im großen Kampf um das Heilige Land vor eine schwere Prüfung gestellt. Juliane Stadler studierte in Heidelberg Frühgeschichte, Archäologie und Alte Geschichte und promovierte über keltische Bestattungssitten. Mit „Krone des Himmels“ legt sie ihren ersten Roman vor, für den sie auf Reisen entlang der Kreuzzugsroute Barbarossas und im Heiligen Land recherchierte. Zusammen mit ihrem Mann und zwei Söhnen lebt sie in Speyer. Kartenvorverkauf ist bei Osiander Speyer, speyer@osiander.de, 06232 60540. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Zugangsregelungen (3G und Maske).