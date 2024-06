Ein besonderes Treffen gibt es am Wochenende in Speyer: Die Genossenschaft Rheinland-Pfalz-Saar des Johanniterordens feiert ihren 40. Rittertag und zieht in Ordenskleidung in die Gedächtniskirche ein.

Am Samstag, 15. Juni, treffen sich die Ordensmitglieder zu einer Ritterversammlung im Hotel Löwengarten, so der mit der Organisation betraute Harald Leyser. Tags darauf beginnt um 10 Uhr ein öffentlicher Festgottesdienst in der Gedächtniskirche mit folgendem Fototermin vor der Kirche: Die Ritter inklusive neu aufgenommener Brüder in ihren Mänteln werden dann von Vertretern der Johanniter-Unfallhilfe mit ihren Fahrzeugen flankiert.

Im Anschluss stehen ein Festvortrag mit Avadislav Avadiev, dem Landesvorsitzenden der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, und ein Besuch der Synagoge und des jüdischen Friedhofs in Speyer auf dem Plan. „Der Johanniterorden möchte damit ein sichtbares Zeichen gegen den Antisemitismus setzen und den Dialog mit den jüdischen Gemeinden intensivieren“, erläutert Leyser. Der Johanniterorden ist der älteste geistliche Ritterorden und in Deutschland Teil der evangelischen Kirche.