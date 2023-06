Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Predrag Nikic trainiert den FV Berghausen im zweiten Jahr in der Fußball-A-Klasse und spielt mit der Elf wie schon in der vergangenen Runde oben mit. Im Interview mit Nico Henrich prophezeit er einen Einbruch von Tabellenführer TuS Niederkirchen, erklärt seine besondere Verbindung zum TuS Mechtersheim und sagt, was er an Ralf Gimmy schätzt.

Können Sie noch oben angreifen?

Wenn der TuS Niederkirchen und die TSG Deidesheim Punkte lassen, könnten wir mit einer Serie vielleicht noch mal Druck machen. Es wird schwer.