Nachdem Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bereits vergangene Woche angekündigt hatte, speziell für Schülerinnen und Schüler an Speyerer Grundschulen Impfangebote zu machen, wird das Vorhaben nun konkret: Wie Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage mitteilt, beginnen die schulischen Impfaktionen bereits am heutigen Freitag, 17. Dezember, an der Woogbachschule und der Erlich-Schule. Geimpft wird demnach nach Vorgabe der Ständigen Impfkommission (Stiko), die die Immunisierung mit dem Vakzin von Biontech für Kinder ab 5 Jahren mit Vorerkrankungen empfiehlt. Auf Wunsch der Eltern oder des Kindes kann die Impfung allerdings auch ohne Vorerkrankung und nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch erfolgen. Laut der Stadt-Sprecherin übernimmt das Team des Speyerer Mediziners Gerald Haupt, der bereits für andere Impfaktionen in Speyer verantwortlich zeichnet, die Immunisierungen. Elternteile, die ihr Kind begleiten, können sich ebenfalls impfen lassen. „Wichtig zu wissen ist, da die Impfungen in den Schulgebäuden stattfindet, dass der Hygieneplan für Schulen des Landes eingehalten werden muss“, teilt die Sprecherin mit. „Heißt konkret: Eltern, die ihre Kinder zur Impfung begleiten, müssen tagesaktuell negativ getestet sein.“ Weitere Termine für Impfungen in anderen Speyerer Schulen gibt es bereits: Am Montagvormittag, 20. Dezember, ist das Team um Gerald Haupt in der Grundschule Siedlungsschule im Einsatz, für Dienstag, 21. Dezember, ist ein Termin in der Grundschule im Vogelgesang angesetzt und am Mittwoch, 22. Dezember, soll es in die Zeppelinschule gehen.