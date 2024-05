Nur mit Mühe hat die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei 43 und 30 Jahre alte Männer aufgeweckt, die auf der Landstraße zwischen Speyer und Schifferstadt in einem Opel Combo ihren Rausch ausschliefen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten zuvor den schlecht beleuchteten Wagen auf der Landstraße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten hatte sich der 43-jährige betrunkene Fahrer mit seinem 30-jährigen Beifahrer gegen 1 Uhr morgens auf dem Weg von Mannheim nach Germersheim auf die Landstraße verirrt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein und stellten seinen Führerschein sicher. Außerdem sei dem 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Irrfahrt des Opel beobachtet haben. Hinweise würden telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.