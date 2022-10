Die Unter-14-Jährigen des HC Speyer zählen zu den zwölf besten Teams Deutschlands. Beim Zwischenrundenturnier zur DM belegten sie auf dem heimischen Weiherhof Platz drei. Gegen ASV München gab es einen 6:2 (2:1)-Sieg.

Trotz Überlegenheit geriet Speyer 0:1 in Rückstand, ließ dann aber erst beim 4:1 den zweiten Gegentreffer zu. Denn Felix Eilender erwischte mit fünf Toren einen Sahnetag. Auch Nico Beyler schlug ebenfalls zu. Dieser beeindruckte am Tag zuvor beim 1:2 (1:1) im Halbfinale gegen RW Köln mit seinem Führungstor U18-Bundestrainer Peter Maschke.

Nah dran

Die Entscheidung fiel unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte. Köln gewann zwar verdient. Aber Speyer schrammte kurz vor Abpfiff am Penaltyschießen vorbei. Bis dahin hielt Schlussmann Anton Möser die Blau-Weißen im Geschehen, da er einige hundertprozentige Chancen vereitelte.

Die Gäste übernachteten in Speyerer Hotels und der Sportschule Schifferstadt. Teils trainierten sie schon am Freitag vor Ort. Am Rand gaben sich zahlreiche ehemalige Bundesligaspieler, mittlerweile Papas, die Hand.