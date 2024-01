Wegen eines Wasserrohrbruchs ist der Hirschgraben in Richtung Bahnhofstraße seit Montag für den Verkehr vollgesperrt. Wie die Stadt mitteilt, werde die Sperrung voraussichtlich bis Freitag, 9. Februar andauern. Die Straße werde einseitig als Sackgasse ausgewiesen. Fahrräder oder Fußgänger könnten weiterhin passieren. Zusätzlich werde mit Blick auf die Lage des Baufeldes der Streifen für Linksabbieger von der Bahnhofstraße in den Hirschgraben gesperrt werden. Der Verkehr werde über die Prinz-Luitpold-Straße und Wormser Landstraße umgeleitet. Rückfragen an die Straßenverkehrsbehörde unter 06232 142938