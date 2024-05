Die Arbeit des Vereins Haus und Grund Speyer nimmt an Bedeutung zu: Die Anzahl der Mitglieder wächst, die Anfragen werden häufiger. Verein und die Eigentümer von Immobilien klagen zunehmend über von der Politik verursachte Probleme.

Die wachsenden Schwierigkeiten beim Immobilienkauf hat der Vorsitzende von Haus & Grund Speyer, Rechtsanwalt Ralf Hummel, bei der jüngsten Jahreshauptversammlung benannt. Neben den drastischen Kaufpreiserhöhungen seien immer mehr gesetzliche Vorgaben bei Sanierungen und Vermietungen zu beachten, sagte er und verwies auf das Gebäudeenergiegesetz, die Mietpreisbremse und die europäische Gebäudeeffizienz-Richtlinie. „Für Sie als Haus- oder Wohnungsbesitzer bedeutet etwa die Sanierungspflicht im ungünstigsten Fall: richtig tief in die Tasche greifen“, stellte Hummel fest und fasste zusammen: „In der Gesamtsumme wird der Kauf einer Immobilie für den Otto-Normal-Verbraucher immer unattraktiver.“

In diesem Jahr, dem 130. Jahr seines Bestehens, kann Haus & Grund Speyer eine erfolgreiche Arbeit bilanzieren: Ende 2023 zählte der Verein 3298 Mitglieder. Das ist ein Plus von 63 gegenüber 2022. Damit rangiert Speyer an dritter Stelle im Land nach Koblenz (5010) und Trier (4570 Mitglieder). Mitte Mai dieses Jahres zählte Speyer bereits 3343 Mitglieder, ein erneuter Zuwachs. Die Anzahl der Beratungen ist laut Hummel im Jahr 2023 um 60 auf 857 gestiegen.

Kleiner Wermutstropfen: Im Jubiläumsjahr kann der 130. Geburtstag aus Termingründen nicht gefeiert werden: „Wir beabsichtigen, 2025 eine entsprechende Feier auszurichten“, kündigte der von der Versammlung einstimmig im Amt bestätige Vorsitzende an. Er konnte aber einen anderen Termin für 2024 bieten: Am 28. Juni richtet der Verein den Verbandstag von Haus & Grund Rheinland-Pfalz im Technik-Museum aus.

Neuwahlen