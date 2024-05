„Handwerk rockt“ hieß die Premiere einer Berufsmesse Mitte Mai 2023 in der Halle 101 in Speyer. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer, die Handwerkskammer Pfalz, der Speyerer Verein Handwerkstradition sowie einzelne Betriebe kooperierten dafür. Das Angebot kam gut an, eine Neuauflage wurde ins Auge gefasst. Im Mai 2024 stand sie jedoch nicht im städtischen Veranstaltungskalender. Geplant sei sie trotzdem, aber mit neuem Termin, teilt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auf Anfrage mit: Sie werde am Freitag, 20. September, ab 16 Uhr in der Halle 101 stattfinden.