Nur wenige Tage, nachdem die TSV Speyer die Meisterschaft in der Verbandsliga unter Dach und Fach brachte, stand für die Mannschaft um Spielertrainer Dennis Markert eine besondere Partie auf dem Plan. Sie trafen auf die Nationalmannschaft der Gehörlosen, die sich auf die Deaflympics im Mai in Caxcias du Sol in Brasilien vorbereitet.

Das Ergebnis war zweitrangig. „Wenn wir jemandem helfen können, dann tun wir das sehr gerne“, sagte Markert. Die Kobras siegten vor 200 Zuschauern in der Pfalzhalle Haßloch 30:22