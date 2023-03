Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt bleibt in der Handball-Pfalzliga der Männer weiterhin auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Mit einem 29:27 (16:15)-Erfolg bei der TG Waldsee sind die Panther seit fünf Spielen ungeschlagen. Dagegen zeigte Waldsee, dass in dem Kader mehr steckt, als die Jungs von Trainer Benny Wingerter in der laufenden Saison zeigten.

Viel wurde über das Derby im Vorfeld spekuliert. Wer wird dabei sein oder eben nicht. In der Tat waren selbst unter der Woche erkrankte und verletzte Spieler bei der Pfalzliga-Begegnung zwischen