Die unsicheren Aussichten bei der Gasversorgung treiben zahlreiche Bürger um. In Baumärkten sind alternative Wärmequellen gefragt wie nie. Kein Wunder, ist doch eine Gasheizung in Speyer und Umland die verbreitetste Art, in der Wohnung für Wärme zu sorgen. Trotzdem gibt es Leute, die nach wie vor auf fossile Energieträger schwören.

11.650 Haushalte in Speyer bekommen Erdgas ins Haus geliefert, teilen die Stadtwerke Speyer (SWS) auf Anfrage mit. Das ist ein Anteil von fast 50 Prozent. Speyer liegt bei dem Energieträger