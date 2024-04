Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ostermontag ist der Tag der Jubelkonfirmation in Speyer. Die meisten Jahrgänge feierten einen gemeinsamen Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Die Gnadenkonfirmanten mit Einsegnung schon vor 70 Jahren haben einen besonderen Zusammenhalt. Sie feierten separat.

70 Jahre sind sie ihrer Kirche treu geblieben, die zehn Frauen und acht Männer, die am Ostermontag in der Kapelle des Mutterhauses der Diakonissen ihre Gnadenkonfirmation mit ihren Familien feierten. In