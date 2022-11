Die Stadtwerke Speyer (SWS) wollen ein modernes und zukunftsfähiges Glasfasernetz aufbauen. SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring teilt dazu mit: „Schnelles Internet ist heute genauso wichtig wie Strom, Wärme und Wasser. Als Infrastrukturdienstleister der Stadt Speyer wollen wir daher das Netz der Zukunft für alle bauen.“ Ende Oktober wäre laut SWS die Vorvermarktung von fünf weiteren Glasfaser-Ausbaugebieten (Clustern) zu Ende gegangen: „Lange Gewann“ und „Birkenweg“ in Speyer-Nord, „St. Otto“ und „Berliner Platz“ in Speyer-West und das Neubaugebiet „Russenweiher“. Die aktuelle Abschlussquote liege im Norden derzeit knapp unter 40 Prozent, informiert Georg Weyrich, Teamleiter Unternehmensentwicklung/Marketing bei den SWS. Die Vorvermarktungsphase werde daher bis 18. November verlängert. Wie bei vorhergehenden Clustern müsse die Abschlussquote in dem jeweiligen Gebiet 40 Prozent erreichen, damit der Ausbau realisiert werden könne, so Weyrich und fügt hinzu: „Nur während der Vorvermarktungsphase ist der Glasfaser-Hausanschluss kostenfrei zu haben.“

In West neuer Anlauf 2023 geplant

In Speyer-West sei die Vorvermarktung mit nur 15 Prozent zunächst nicht erfolgreich. SWS-Chef Bühring teilt mit: „Wir geben die Cluster aber nicht auf, sondern wollen Gebiete, die zunächst nicht die erforderliche Abschlussquote von 40 Prozent erreichen, bündeln. Mitte 2023 ist es plant, mit Nachfassaktionen durchzustarten. Nur gemeinsam mit Eigentümergemeinschaften und Wohnungsbaugesellschaften können wir den digitalen Ausbau in Speyer flächendeckend realisieren.“ Für das Neubaugebiet „Russenweiher“ (Abschlussquote 14 Prozent) wird die Vorvermarktungszeit laut Weyrich bis 30. November verlängert. Weitere Infos im Netz unter www.swsglasfaser.de oder unter Telefon 06232 625-1024.