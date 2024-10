Die Papeterie „Papier pur“ ist aus den Räumen in der Gilgenstraße ausgezogen. An der Außenwand steht der entsprechende Hinweis „zu vermieten“ sowie eine Telefonnummer. Zuletzt hatte Martina Vogel das Traditionsgeschäft geführt, in dem unter anderem hochwertiges Papier, Schreibwaren und Künstlerbedarf angeboten wurde. Die Inhaberin war bisher für Nachfragen nicht zu erreichen. Wer in den Räumen in der Gilgenstraße nachfolgt, steht noch nicht fest. Wie Vermieter Paul Philipp Schaefer auf Anfrage mitteilt, stehe er jedoch in gutem Kontakt zur Speyerer Wirtschaftsförderung, die mit „gewisser Wahrscheinlichkeit“ einen Nachmieter vermitteln könne.