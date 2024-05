Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Padel-Tennis ist neu und im Kommen. Ausrüstung und Felder sind anders. Wer es schon ausprobiert hat, schildert jetzt seine Erfahrungen. Es gilt, je jünger, desto aufgeschlossener. Ein Spitzenfunktionär äußert seine Zweifel.

Padel-Tennis, eine aus dem herkömmlichen Tennis abgeleitete Sportart, findet in Deutschland zunehmend Anhänger. Ihre Anzahl nimmt stetig zu, wie auch das Angebot an Spielfeldern. In