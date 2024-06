Zu einer Krimi-reifen Szene ist es am Freitagabend in Speyer bei einem Handgemenge mit einem Ladendieb gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte gegen 21 Uhr ein 18-Jähriger in einem Supermarkt in der Maximilianstraße diverse Lebensmittel und Spirituosen aus der Auslage entwendet und in seinen Rucksack verstaut. Ein Zeuge hatte dies beobachtet und wollte den junge Mann aufhalten. Beim anschließenden Gerangel fielen beide in eine Schaufensterscheibe, die durch den Einschlag zerbrach. Der Verdächtige versuchte anschließend zu fliehen, wurde jedoch von der Polizei in der Maximilianstraße vorläufig festgenommen. Der Zeuge wurde nicht verletzt. Den 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.